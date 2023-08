Avellino: c'è Sannipoli, ma non solo. Il focus sulla rosa biancoverde Prosegue il lavoro sottotraccia verso il rush finale della sessione estiva di calciomercato

Nel weekend è arrivata l'accelerazione per Daniel Sannipoli. Il centrocampista classe 2000 sarà a disposizione di Massimo Rastelli nelle prossime ore con gli allenamenti dei biancoverdi che proseguiranno a Venticano. Il direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti, ha chiuso l'operazione con il Latina, superando la concorrenza di Pescara e Catania, per l'acquisto a titolo definitivo con il 20 per cento sull'eventuale futura rivendita per i pontini. Si avvicina, quindi, il primo terzo nuovo per il centrocampo con Sannipoli reduce da un'annata vissuta da protagonista nel girone C di Serie C (34 presenze, 4 gol e 3 assist) e prettamente da ala nel 3-5-2. Nel 4-3-3, modulo su cui Rastelli sta strutturando l'Avellino, Sannipoli sarà, invece, impiegato da mezzala.

Novità in mediana

Un nuovo ingresso, ma con lo sguardo rivolto anche all'altro obiettivo, quello di sfoltire la rosa. Può esserci un cambio nella prospettiva in mediana con Antonio Matera in uscita e la conferma di Davide Mazzocco, condizionato da problemi fisici nella preparazione, ma che potrebbe diventare un jolly in corsa lungo il cammino stagionale. Ci sono poi i vari Aya, Rizzo, Casarini, Kanoute e Plescia destinati all'addio.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

In uscita: Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Risoluzioni: Moretti, Zanandrea

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Maisto (2026), Mazzocco (2025)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (?)

In uscita: Casarini (2024), Matera (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Plescia (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)