Avellino, idea Cuppone. Ma la priorità è sfoltire la rosa Anche Antonio Matera potrebbe partire

Dopo Sannipoli dal Latina, il mercato dell'Avellino può dirsi virtualmente chiuso ma la dirigenza irpina resta vigile, pronta a cogliere qualche occasione che potrebbe presentarsi dalle dinamiche del mercato, quella ciliegina sulla torta tanto attesa dai tifosi, magari in attacco. L'ultimo nome che circola è quello di Luigi Cuppone del Pescara. Proprio in attacco restano in uscita Kanoutè e Plescia e anche a centrocampo potrebbe esserci un addio: su Antonio Matera ci sono infatti le mire di Latina (che con Matera potrebbe sostituire proprio Sannipoli) e Virtus Francavilla. La parola d'ordine per Perinetti e Condò è sfoltire la rosa e l'abbondanza a centrocampo potrebbe convincere il classe '96, ex Cavese, a scegliere un'altra destinazione.