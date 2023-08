Avellino, Kanoutè al Taranto. Trotta potrebbe partire In attacco si segue sempre Cuppone. Armellino per la mediana

A due settimane dall'inizio del campionato la dirigenza irpina fa il punto sul mercato. La lista da consegnare alla Lega dovrà essere di 24 nominativi, più il terzo portiere Pizzella.

Ecco allora che la priorità di Perinetti e Condò è quella di sfoltire la rosa dell'Avellino, ancora troppo ampia. Ci sono infatti sette esuberi da piazzare per poter poi provare a consegnare la ciliegina sulla torta tanto attesa dai tifosi.

Potrebbe partire Marcello Trotta, ancora alle prese con la riabilitazione dagli ultimi infortuni, scafoide del polso sinistro e piede destro. L'attaccante è in scadenza di contratto e per lui si vocifera di un interessamento della Triestina.

Intanto è ai dettagli la trattativa per Mamadou Kanoutè al Taranto di Eziolino Capuano; l’ufficialità arriverà nelle prossime ore. In attacco il nome seguito è sempre quello di Luigi Cuppone del Pescara. A centrocampo la possibile partenza di Casarini potrebbe liberare un posto per Armellino o Petriccione.