Avellino: ecco come sarà l'ultimo weekend del precampionato La prospettiva in attacco verso l'esordio, in programma sabato 2 (ore 20.45) con il Latina

L'esordio in campionato ormai è a distanza minima. Si apre, di fatto, l'ultimo weekend della preseason per l'Avellino e per le squadre di Serie C. I biancoverdi si alleneranno nel pomeriggio, a partire dalle 18, e per domani è fissato un allenamento in famiglia con calcio d'inizio alle 17 con la domenica che sarà di riposo per i ragazzi di Massimo Rastelli. Almeno per ora è, quindi, escluso un test con una formazione della stessa categoria o superiore entro la fine della preseason.

Pista Gori per l'attacco. Trotta: ipotesi di un ritorno a Trieste

In chiave mercato il club irpino sta rivalutando il reparto offensivo. C'è Gabriele Gori nelle idee della dirigenza biancoverde. Il classe '99, di proprietà della Fiorentina è rientrato nella rosa dei viola dopo il prestito alla Reggina in Serie B. In uscita c'è Marcello Trotta con la Triestina interessata al ritorno dell'attaccante casertano nel club giuliano. La punta ritroverebbe anche Attilio Tesser con cui ha condiviso la prima avventura, da protagonista ad Avellino. Mamadou Kanoute è, invece, pronto al trasferimento al Taranto, allenato da un altro ex della società irpina, Eziolino Capuano.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

In uscita: Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Risoluzioni: Moretti, Zanandrea

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Maisto (2026), Mazzocco (2025)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026)

In uscita: Casarini (2024), Matera (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Plescia (2024), Trotta (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)