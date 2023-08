Avellino: Gori per l'attacco, Armellino in mediana La rosa reparto per reparto nell'ultimo weekend di preseason e di mercato

È l'ultimo weekend di precampionato, alle 17 sarà test in famiglia per l'Avellino allo stadio "William Vincenzo Russo" di Venticano prima di una domenica di riposo, ma non per la dirigenza che ha accelerato ulteriormente sul mercato. Gabriele Gori e Marco Armellino sono a un passo dal trasferimento in Irpinia. Giorgio Perinetti è pronto a finalizzare due trattative in dirittura d'arrivo.

In uscita Trotta, ecco il fiorentino

Gori è reduce dall'annata vissuta in maglia Reggina: il classe '99, rientrato alla Fiorentina per fine prestito, ha vissuto tre stagioni in Serie B (prima dell'esperienza in amaranto aveva giocato con Cosenza e Vicenza) ed ecco una nuova avventura, questa volta in C con l'obiettivo di centrare le prime posizioni della classifica. In uscita dal reparto offensivo ci sono Marcello Trotta e Vincenzo Plescia dopo l'ufficialità dell'addio di Mamadou Kanoute, firmato dal Taranto.

Colpo anche per il centrocampo

Per il centrocampo c'è Marco Armellino. Il profilo del mediano di Vico Equense era più volte balzato in cima alla lista dei desideri del club biancoverde e appare tutto definito per l'ingresso del classe '89 nella rosa a disposizione di Massimo Rastelli. Armellino è reduce da un biennio vissuto al Modena con una promozione in B e una salvezza conquistata.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

In uscita: Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Risoluzioni: Moretti, Zanandrea

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Maisto (2026), Mazzocco (2025)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026)

In entrata: Armellino

In uscita: Casarini (2024), Matera (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In entrata: Gori

In uscita: Plescia (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese, Kanoute ceduto al Taranto

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)