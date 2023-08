Avellino, Rastelli: "Nessuno si è mai nascosto. Siamo competitivi" Il tecnico: "Sono arrivati giocatori esperti e di qualità. Dovevamo attendere il momento giusto"

Test in famiglia per l'Avellino, prove generali verso l'esordio in campionato, in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" contro il Latina ed ecco il commento di Massimo Rastelli. Nel test tripletta per Marconi e i gol di Sannipoli, Sgarbi e Dall'Oglio.

"Prova utile per tutta la rosa"

"I ragazzi hanno fatto vedere delle cose molto interessanti, soprattutto sulla distanza tra i reparti. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Abbiamo cercato di essere più corti, di non dilatare gli spazi pressando quando occorreva. Abbiamo lavorato con un gran caldo e i ritmi non erano altissimi, ma occorreva per il minutaggio di chi aveva giocato un po' meno. Abbiamo fatto 75 minuti per arrivare tutti pronti all'esordio".

"Vedo tutti con grande responsabilità"

"C'è la giusta serenità e il giusto entusiasmo, consapevoli di quello che volevamo fare. In questi quaranta giorni tutte le pedine si sono calate nella realtà con responsabilità. Non posso che essere soddisfatto. La testa va all'esordio, vogliamo farci trovare pronti per partire con il piede giusto. C'è entusiasmo ovunque e dobbiamo alimentarlo con le nostre prestazioni".

"Ho visto la squadra ragionare bene in campo"

"Sono già tre settimane tipo con carichi di lavoro normali. Giocare alle 17 sul sintetico non è semplice. Tra di noi il livello è alto, non era facile. Ho chiesto di fare diverse cose mantenendo le distanze, da squadra, non dando spazio agli avversari. Ho visto la squadra ragionare bene. Il mercato? Avete visto. Sono arrivati giocatori esperti e di qualità. Era quello che volevamo. Sapevamo quelli che erano gli obiettivi. Nel finale si poteva creare qualcosa ed è successo. Nascondersi come obiettivo? Nessuno si è mai nascosto. Sappiamo che siamo in un girone di ferro con tante squadre. Abbiamo allestito una squadra competitiva. Sulla carta siamo tutti bravi."