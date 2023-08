Avellino, sabato si comincia a fare sul serio. Rastelli: "Siamo pronti" Ieri il test in famiglia a Venticano. I tifosi sono entusiasti del mercato

Entusiasmo alle stelle e un mercato che aspetta le ciliegine sulla torta di Gori e Armellino per dirsi completo.

L'Avellino è pronto per l'esordio in campionato: sabato alle 20.45 al Partenio-Lombardi arriva il Latina. Si comincerà a fare sul serio con i punti in palio e la piazza irpina sta rispondendo bene anche in termini di abbonamenti. In questi ultimi giorni si punta a raggiungere e, perchè no, superare quota 4000, dopo un mercato che tutti hanno apprezzato.

Rastelli ha tratto buone indicazioni dal test in famiglia giocato ieri a Venticano. Settantacinque minuti di buon livello per mettere tutti, anche gli ultimi arrivati, in forma campionato. “Siamo pronti – le parole del tecnico – e non ci nascondiamo. La pressione ci deve caricare e dobbiamo essere bravi ad alimentare per tutta la stagione questo entusiasmo dei nostri tifosi”.

Anche Michele Rigione ha compreso subito gli obiettivi: “Ho abbracciato un progetto importante e ambizioso, puntiamo decisi al salto di categoria”. Il precampionato è finito: ora contano solo i punti.