Avellino: dentro Armellino e Gori. Una pedina in prestito al Campobasso Si è aperta la settimana che porta all'esordio in campionato con il Latina (sabato ore 20.45)

Ultimi giorni di calciomercato con la sessione estiva che terminerà venerdì sera, è iniziata la settimana che porta all'esordio in campionato per l'Avellino. Sabato (ore 20.45) i lupi ospiteranno il Latina al "Partenio-Lombardi" e Massimo Rastelli attende l'ingresso di Marco Armellino e Gabriele Gori. Il centrocampista di Vico Equense e l'attaccante fiorentino faranno parte della rosa biancoverde 2023/2024. Manca solo l'ufficialità degli accordi con i due calciatori. In chiave mercato si lavora alle uscite con alcune pedine destinate all'addio nella gestione del gruppo che punterà al vertice della classifica nella stagione ormai alle porte.

Tarcinale in prestito

Nel frattempo è ufficiale la cessione in prestito di Mattia Tarcinale. Il centrocampista battipagliese, classe 2004, si trasferisce a titolo temporaneo al Campobasso in Serie D. Tarcinale è reduce dalla preparazione svolta con la prima squadra dell'Avellino. "Campobasso è una piazza con grande fascino, con molta storia. Il posto giusto per poter crescere, spero di dare una mano al mister ed ai compagni. I tifosi qui sono di un’altra categoria": ha affermato il nuovo calciatore dei molisani.