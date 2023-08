Avellino: 6 calciatori in uscita. Lo scenario per la rosa biancoverde Plescia al Messina. Rush finale nella sessione estiva di calciomercato

L'attesa di Marco Armellino con Gabriele Gori ufficializzato nella giornata di ieri e con cinque pedine in uscita: ecco come si presenta il rush finale di calciomercato per l'Avellino nella sessione estiva e cambia la prospettiva per alcuni calciatori.

La prospettiva nei vari reparti

In difesa nessun dubbio. Si conferma quanto emerso nelle prime ore del ritiro con Ramzi Aya e Agostino Rizzo fuori dal progetto tecnico biancoverde. Non cambia nemmeno il percorso di Federico Casarini. Anche il centrocampista non è mai stato nelle idee del club irpino per la stagione 2023/2024 e resta nell'elenco dei calciatori pronti per una nuova destinazione.

È cambiata, invece, la proiezione di Antonio Matera e Francesco Maisto. Nel dicembre scorso Matera aveva rinnovato il contratto con l'Avellino fino al 30 giugno 2024. A gennaio Maisto aveva firmato, invece, il primo accordo da professionista fino al 2026 con i lupi. Resterà Davide Mazzocco, ai box nel percorso estivo a causa di noie muscolari e che potrebbe risultare come un jolly lungo la prossima stagione. In attacco con Vincenzo Plescia al Messina c'è Marcello Trotta pronto a salutare.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

In uscita: Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Risoluzioni: Moretti, Zanandrea

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026)

In entrata: Armellino

In uscita: Casarini (2024), Matera (2024), Maisto (2026)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Plescia (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026)

In uscita: Trotta (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese, Kanoute al Taranto, Plescia al Messina

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)