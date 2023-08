L'US Avellino torna al "Partenio-Lombardi" anche per gli allenamenti Sabato (ore 20.45) l'esordio in campionato contro il Latina per i lupi

È il giorno in cui saranno definiti gli ultimi dettagli per il ritorno dell'US Avellino al "Partenio-Lombardi" anche per gli allenamenti. Il club biancoverde aveva salutato l'impianto sportivo di contrada Zoccolari al termine della convenzione precedente. Lo stadio era tornato in possesso dell'amministrazione comunale a fine maggio e lungo l'estate solo in un'occasione l'Avellino ha fatto rientro nella struttura, in occasione del memorial "Sandro Criscitiello", il test con la Folgore Caratese.

È il giorno della firma. Lupi di nuovo nell'impianto di contrada Zoccolari

Il 14 giugno scorso il sindaco, Gianluca Festa, aveva firmato la semplice concessione d'uso, passo decisivo per l'iter d'iscrizione della società al campionato, e sempre l'amministrazione comunale ha effettuato i lavori al manto in sintetico. Nelle ultime ore si è sbloccata la questione legata all'erogazione idrica, sospesa nei mesi scorsi, ma riattivata con il contatore intestato al Comune di Avellino prima dell'amichevole con la Caratese. In mattinata, quindi, ci sarà la firma utile per la consegna del "Partenio-Lombardi" all'US Avellino con il rientro della squadra anche per gli allenamenti nell'impianto di contrada Zoccolari dopo le sedute sostenute a Venticano. Sabato (ore 20.45) sarà debutto in campionato con il Latina: l'ultimo rebus è la riapertura dei punti ristoro.