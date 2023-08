L'arbitro di Avellino-Latina: ecco le designazioni del primo turno Sabato (ore 20.45) l'esordio dei biancoverdi contro i pontini al "Partenio-Lombardi"

Avellino-Latina, gara valida per la prima giornata di campionato di Serie C 2023/2024 e in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio. Nessun precedente con irpini e pontini. Diop ha già arbitrato un match in stagione, la gara della prima giornata del campionato di Primavera 1 Genoa-Torino (3-4). Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti, Alessio Miccoli della sezione di Lanciano e Vincenzo Abbinante della sezione di Bari, con Dario Acquafredda della sezione di Molfetta quarto ufficiale.

Le designazioni del primo turno

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Audace Cerignola - ACR Messina: Gauzolino

Avellino - Latina: Diop

Catania - Crotone: Galipò

Giugliano - Sorrento: Mastrodomenico

Monterosi Tuscia - Juve Stabia: Di Reda

Potenza - Brindisi: Di Francesco

Taranto - Foggia: Arena

Turris - Benevento: Perri

Virtus Francavilla - Picerno: Sacchi