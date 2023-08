Avellino: campagna abbonamenti, ecco il dato definitivo Calciomercato: è ufficiale la cessione di Plescia al Messina, la modalità del trasferimento

Sono 4588 le tessere sottoscritte per la campagna abbonamenti dell'Unione Sportiva Avellino. Il club ha decretato la chiusura della sessione aperta il 3 luglio e prorogata nel finale del mese di agosto per rispondere all'entusiasmo crescente della piazza biancoverde. Con il passare dei giorni, in virtù della rivoluzione della rosa, il pubblico irpino ha sottolineato la soddisfazione per l'operato dirigenziale verso la nuova stagione facendo lievitare il numero di tessere (erano 2250 l'8 agosto scorso). Nel frattempo è ufficiale la cessione di Vincenzo Plescia. L'attaccante si trasferisce a titolo definitivo al Messina.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Messina il calciatore Vincenzo Plescia. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".