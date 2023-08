Avellino: ufficiale la risoluzione con Trotta. Partenio sold-out con il Latina Alle 17 allenamento a porte aperte per i biancoverdi verso il debutto stagionale

Marcello Trotta saluta l'Avellino. Termina dopo una sola stagione la seconda avventura dell'attaccante casertano in biancoverde. Dopo i grandi risultati ottenuti nella prima esperienza all'ombra del Partenio, utile per firmare il grande balzo in Serie A, la seconda ha riservato più ombre che luci a causa di diversi problemi fisici lungo la scorsa annata sportiva. Nel frattempo, l'US Avellino ha comunicato il sold-out del "Partenio-Lombardi" (capienza 6723 spettatori) per il debutto stagionale contro il Latina (sabato ore 20.45). La campagna abbonamenti è terminata con 4588 tessere sottoscritte. Alle 16 il club presenterà Daniel Sannipoli e Salvatore Pezzella, alle 17 è in programma l'allenamento a porte aperte.

Il comunicato ufficiale del club

"L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Marcello Trotta. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

In uscita: Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Risoluzioni: Moretti, Zanandrea

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026), Armellino (2025)

In uscita: Casarini (2024), Matera (2024), Maisto (2026)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese, Kanoute al Taranto, Plescia al Messina

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest), Trotta