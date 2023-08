Avellino, Pezzella e Sannipoli: "Pronti per questa nuova sfida" Le sensazioni dei due centrocampisti verso l'esordio in campionato

Prime parole da biancoverdi per i centrocampisti, Salvatore Pezzella e Daniel Sannipoli in casa Avellino. "Ho trovato un gruppo che mi ha accolto benissimo. - ha spiegato Pezzella - Conosco bene la piazza e siamo pronti per questa avventura. La concorrenza ci farà dare il cento per cento. Spero di ritagliarmi un ruolo importante. Facendo bene qui vale per l'Avellino e vale anche per me. Sta al mister decidere chi inserire. Cerco di consacrarmi qui. Volevo il sud per come ti regala emozioni e calore. A Perinetti ho detto subito sì e spero di dare il mio contributo. Ho voglia di riscattarmi. Il campionato? Non ci sono favoriti. Sono scaramantico, ma allo stesso tempo è la verità: toccherà scendere in campo e fare bene in tutte le gare. Il piccolo Pjanic? Questa cosa è nata con Nainggolan per un post sui social. È un giocatore che non va presentato e avvicinarmi è solo un onore nel caso".

La carica dei due centrocampisti

"Il Partenio mi ha sempre portato bene. Ora spero di fare bene con la maglia dell'Avellino. - ha affermato Sannipoli - La piazza merita tanto e siamo carichi per questo nuovo inizio. Il Latina è una squadra aggressiva, dobbiamo palleggiare bene e cercare di non temere la loro aggressività. L'ambiente? Si percepisce ovunque la carica. Il mio ruolo? Sono bravo a prendere tutto dagli altri compagni. Ho giocato l'ultimo campionato da quinto a destra e posso fare anche quello, ma nasco mezzala. Il campionato? A noi tocca fare bene e faremo i conti solo alla fine".