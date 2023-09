Avellino, Antonio Matera ceduto alla Turris L'addio a titolo definitivo al centrocampista

Sono le ultime ore di calciomercato anche in casa avellino. Perinetti e Condò sono a Milano per piazzare gli ultimi colpi in uscita, dal momento che può ritenersi chiuso il mercato in entrata. La società biancoverde ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo al Turris il calciatore Antonio Matera. "Il club - si legge in una nota - ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".