Avellino, Rastelli: "Emozionati, ma carichi. Complimenti alla dirigenza" Le parole del tecnico biancoverde alla vigilia dell'esordio con il Latina (ore 20.45)

"Finalmente si inizia, non vedevamo l’ora". Massimo Rastelli così ha presentato il debutto stagionale. Alle 20.45, al "Partenio-Lombardi", l'Avellino ospiterà il Latina con il old-out per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari. "È stato un precampionato lungo per via dello slittamento del torneo di serie C. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Siamo tutti emozionati, carichi e vogliosi di partire subito con il piede giusto. Le prime gare sono sempre delle incognite. Lo stiamo vedendo anche negli altri campionato. Il Latina è una squadra tosta e rognosa perchè corre molto, pressa, ha grande aggressività e ottime individualità. Non sottovaluto nessuno ed ho grande rispetto degli avversari".

Il tecnico: "Equilibrio tra entrate ed uscite, merito dei dirigenti"

Sulle scelte prese dai dirigenti per la rosa, uscita rivoluzionata: "Posso soltanto fare i complimenti ai direttori per il lavoro svolto, per essere riusciti non solo a portare ad Avellino giocatori importanti ma soprattutto per aver ceduto quei calciatori che non facevano più parte del progetto tecnico".