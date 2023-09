Avellino: sipario sul mercato, ecco la rosa biancoverde e la lista dei 24 Al "Partenio-Lombardi" (ore 20.45) l'esordio per i lupi contro il Latina

Due ufficialità, la cessione di Antonio Matera a titolo definitivo alla Turris e il trasferimento di Agostino Rizzo in prestito all'Audace Cerignola, e si chiude così l'elenco delle operazioni di calciomercato da parte dell'Avellino. Il club irpino ha comunicato gli esclusi dalla "lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato numero 40/L" del 14 luglio scorso e sono Ramzi Aya, Federico Casarini e Davide Mazzocco. Per l'esordio con il Latina Massimo Rastelli non potrà contare su Francesco Maisto (elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra), Raffaele Russo (programma di riatletizzazione per l’infortunio al legamento crociato) e Michele Rigione (sconterà il primo dei due turni di squalifica rimediata nel ritorno dei playout di Serie B con il Brescia).

La rosa reparto per reparto

* in grassetto i calciatori in lista

Portieri

Confermati: Pane (2026), Pizzella

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024, opzione), Cionek (2025), Rigione (2026)

Fuori lista: Aya (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola

Risoluzioni: Moretti, Zanandrea

Centrocampisti

Confermati: Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026), Armellino (2025)

Fuori lista: Casarini (2024), Mazzocco (2025)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris, Matera alla Turris