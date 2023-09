Avellino-Latina: le formazioni ufficiali, il tabellino del match Esordio in campionato per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

Il tabellino e il risultato di Avellino-Latina (0-1 secondo tempo in corso)

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Avellino-Latina 0-1

Marcatori: 28' pt Fella

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Benedetti, Tito; Dall'Oglio, Palmiero, D'Angelo; Lores Varela; Patierno, Marconi. All. Rastelli. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Sannipoli, Falbo, Sgarbi, Mulè, Armellino, Pezzella, Gori, D'Amico

Latina (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Marino, Rocchi; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Del Sole; Mastroianni, Fella. All. Di Donato. A disp. Vona, Bertini, Perseu, Biagi, De Santis, Jallow, Gallo, Fabrizi, Polletta, Di Renzo

Arbitro: Diop di Treviglio

Assistenti: Miccoli di Lanciano e Abbinante di Bari

Quarto ufficiale: Acquafredda di Molfetta

Ammoniti: Cittadino (L), Mastroianni (L), Cancellotti (A), Patierno (A)

Recupero: 2' pt

Pre-gara - Alle 20.45 inizierà il campionato dell'Avellino. La squadra biancoverde ospita il Latina e Rastelli si affida al 4-3-1-2 sviluppato nella preparazione precampionato. Formazione tipo per il percorso estivo con Patierno e Marconi in attacco, Gli ultimi due acquisti, Armellino e Gori, partono dalla panchina. Dall'altra parte i pontini di Di Donato si schierano con il 3-5-2 con gli ex Rocchi e Fella. "E' il colore che ci scorre nelle vene. E' il colore della terra che ci appartiene": lo striscione della Curva Sud per il debutto stagionale con scenografia biancoverde nel settore.