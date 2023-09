Avellino-Latina 0-2, Rastelli: "Penalizzati dalla troppa foga. Serve lucidità" Le parole dell'allenatore biancoverde dopo il ko contro i pontini

L’Avellino esce sconfitto contro il Latina nel debutto stagionale al Partenio-Lombardi. La squadra di Davide Di Donato s’impone contro i biancoverdi per 0-2: la decidono l’ex di turno Giuseppe Fella e Luca Fabrizi, rispettivamente al 28’ e al 90’. Per gli uomini di Massimo Rastelli la parola d'ordine è riscatto. Lunedì è tempo di derby contro la Juve Stabia, al Romeo Menti, con calcio d'inizio alle 20:45.

A prendere parola in conferenza stampa al termine della sfida è stato l'allenatore dell'Avellino Massimo Rastelli: "Le prime gare sono sempre difficili. Eravamo consapevoli di non essere al cento per cento della condizioni. Dunque, conoscendo il tipo di avversario con molti giocatori rapidi, il pericolo era quello di non mantenere le distanze e di allungarci. Cosa che poi abbiamo fatto inevitabilmente per la frenesia di voler segnare. Abbiamo sbagliato alcune cose elementari e concesso loro di metterci in difficoltà. Pur con tanti errori, ci sono state tre occasioni nitide e se l'avessimo sbloccata forse l'avremmo gestita meglio. Nel secondo tempo, la palla non è voluta entrare".

"Abbiamo giocato molto a destra, come nell'amichevole di Barletta perchè Varela si allargava tanto su quella fascia. Siamo andati poco nel variare gioco e avendo molta foga abbiamo giocato tanto individualmente senza aggrapparci alle cose preprate in allenamento. Bravi nel rimediare le palle perse, però mi aspettavo qualcosa di meglio in altri ambiti".

"Sappiamo bene la difficoltà di queste prime gare, ma nonostante ciò ho chiesto loro di fare sempre una prestazione positiva. Non l'abbiamo fatto contro il Latina anche per circostanze poco fortunate. Serve la lucidità per leggere determinate situazioni. Ghidotti? Lui ha avuto un attimo di esitazione, ma devo rivedere l'episodio".

"Io faccio l'allenatore e, dunque, vivo alla giornata. Io non penso a domani, vivendo il mio mestiere dando sempre il massimo. Abbiamo tanta pressione e tanta voglia di fare che delle volte diventa controproducende. Naturalmente non pensavo di vincere 5-0 contro il Latina, ma sapevo quanto fosse difficile questa gara. Ogni gara va sudata e l'ho detto ai ragazzi. Questo è il campionato".

"Marconi? Un attaccante come lui deve far gol. Riguardo l'entusiasmo, sta a noi alimentarlo con prestazioni e risultati. Inevitabilmente se non arrivano non si può pensare che un tifoso sia contento. Vedere la Curva strapiena per chi fa questo mestiere è la cosa più bella".