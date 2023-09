Avellino-Latina 0-2, Patierno: "Dobbiamo subito accantonare questa sconfitta" Le parole dell'attaccante dopo il ko contro gli uomini di Di Donato

Esordio amaro per l'Avellino. I biancoverdi escono sconfitti sotto i riflettori di un Partenio-Lombardi gremito per mano del Latina: la gara è terminata con il risultato finale di 0-2. Fatali sono state le reti segnate da Giuseppe Fella e Luca Fabrizi. Per Tito e compagni è già tempo di derby: lunedì 11 settembre sarà sfida contro la Juve Stabia. Al "Romeo Menti" sarà palla al centro alle 23:45.

In conferenza stampa ha preso parola Cosimo Patierno: "Non bisogna fare una tragedia alla prima giornata. Dopo una sconfitta non deve finire l'entusiasmo. Sapevamo fosse una gara dura, ma è andata così. Dovremo essere bravi tutti ad accantonare la sconfitta soprattutto in vista del derby contro la Juve Stabia".

"Per me abbiamo avuto un grandissimo approccio, ma forse ci siamo allungati troppo. Ci siam fatti due gol da soli praticamente. Forse se avessimo segnato subito ora staremmo parlando di altro. Bisogna affrontare le difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa in più, però dovevamo cercare di fare il possibile per riprendere la gara. Non ce l'abbiamo fatta ma dobbiamo mettere da parte la sconfitta".

"Noi ringraziamo la Curva, quando sono entrato ho avuto i brividi. L'applauso finale ci incoraggia. Dobbiamo pensare al derby che sicuramente sarà difficile, ma ora non abbiamo più alibi. Durante la settimana studieremo nel migliore dei modi. Oggi, dopo una sconffita, sono tranquillo perchè la squadra c'è e sono convinto che già dalla prossima daremo tante soddisfazioni".