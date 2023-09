Avellino-Latina 0-2, Di Donato: "Contento per i miei ragazzi. Vittoria meritata" Le parole dell'allenatore nerazzurro al termine della sfida contro i lupi

Successo per il Latina al debutto stagionale. I pontini non lasciano scampo all'Avellino e gli rifilano uno 0-2 sul sintetico del Partenio-Lombardi. Alla squadra di Davide Di Donato è bastata una rete per tempo: al 28' del primo tempo è stato Giuseppe Fella a imbucare la sfera, nella ripresa, invece, Luca Fabrizi ha messo un'ipoteca sulla vittoria al 90'. Per i nerazzurri, domenica 10 settembre, è tempo dell'esordio casalingo contro il Potenza: calcio d'inizio alle 20:45.

Al termine della sfida contro l'Avellino, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore Davide Di Donato: "Sapevamo la forza dell'Avellino ed eravamo consapevoli di non dover sbagliare nulla. Abbiamo portato a casa il bottino pieno ed è stata una vittoria strameritata per i miei ragazzi. Dovevamo essere più cinici nel primo tempo, ma sono contento per la prestazione generale dei miei ragazzi. Questo spirito di gruppo fa ben sperare in futuro. Fabrizi? Non conta la quantità, ma la qualità e lui non mi tradisce mai. Calendario? Ci alleniamo sempre per vincere. Riguardo l'Avellino, hanno tutto per arrivare fino in fondo. Non può essere una partita storta a cambiare le sorti di una stagione. All'orizzonte c'è un campionato difficilissimo".