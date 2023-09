Avellino: esordio flop. Il Latina vince con l'ex Fella e Fabrizi (0-2) Serie C: debutto con sconfitta per i lupi al "Partenio-Lombardi"

Il campionato dell'Avellino si apre con una sconfitta. L'ex Fella al 28' e Fabrizi al 90' regalano la vittoria al Latina. I lupi, sorpresi dagli episodi, sprecano diverse chance in avvio e il gol del vantaggio pontino cambia il match rendendolo oltremodo complicato. Nella ripresa agli irpini non basta la pressione nell'area avversaria. L'Avellino sfiora in più occasioni il pari, in particolar modo con Gori che colpisce il palo. Nel finale arriva la rete di Fabrizi, favorita dalla deviazione di Cionek. Per i biancoverdi è un rientro negli spogliatoi tra applausi e fischi.

Primo tempo

L’Avellino prende subito il comando delle operazioni, ma il Latina si rende pericoloso in ripartenza con la conclusione di Marino. Occasione super al minuto 8 per i lupi con il lancio di Dall’Oglio e la torre di Patierno che garantisce la corsa di Marconi verso Cardinali, ma l’ex Sudtirol spara alto sopra la traversa. I pontini ci riprovano con il cross sul secondo palo per Del Sole: colpo di testa di poco a lato. Allo scoccare del quarto d’ora D’Angelo sfiora il vantaggio: conclusione che sfila vicino al legno alla destra di Cardinali sotto la Curva Sud. Al 27’ Ghidotti preferisce girare in out e pochi secondi dopo la difesa irpina si fa sorprendere dal colpo di testa di Fella sugli sviluppi della rimessa laterale: gol dell’ex al “Partenio-Lombardi” con il Latina in vantaggio. Nei minuti successivi l’Avellino va caccia del pari, ma con poco ordine e protesta per un tocco in area. Quattro gli ammoniti nel primo tempo: Cittadino, Mastroianni, Cancellotti e Patierno.

Secondo tempo

L’Avellino prova lo sprint in avvio di ripresa, ma il primo vero tentativo è del Latina con la ripartenza chiusa dalla conclusione di Riccardi, alta sopra la traversa. I lupi non attaccano il secondo palo sul cross di Lores Varela. L’Avellino accelera sull’asse Lores Varela - Patierno: conclusione controllata da Cardinali. Primi cambi con Rastelli che inserisce Sgarbi e Sannipoli per Marconi e Dall’Oglio. Al 67’ recupero palla biancoverde con Patierno che si ritrova a tu per tu con Cardinali, ma il lob finisce fuori. Al minuto 73 Patierno va di soluzione personale dopo lo stop e il diagonale sfiora il palo. Assedio dell’Avellino: dentro D’Amico, Armellino e Gori e proprio l’ex Reggina colpisce il palo con un colpo di testa. Si susseguono le occasioni: ancora di testa l’Avellino con Patierno a sfiorare il pari. Il Latina spreca in contropiede sulla corsa di Di Livio che serve Jallow: tiene Ghidotti. Nel recupero nuova transizione chiusa da Fabrizi con deviazione di Cionek: beffato Ghidotti per il 2-0 Latina. Finale al Partenio con la vittoria per gli uomini di Di Donato. Esordio amaro per l'Avellino.