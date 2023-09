Avellino, due giorni di riposo. Da mercoledì Juve Stabia nel mirino Le vespe hanno cominciato con una vittoria. Al "Menti" si attende il riscatto biancoverde

Allenamento ieri mattina subito dopo il ko interno contro il Latina quasi a voler cancellare, esorcizzare immediatamente il flop all'esordio.

L'Avellino oggi e domani gode di due giorni di riposo; si ripartirà per preparare il derby di lunedì al Menti contro la Juve Stabia soltanto mercoledì.

Una sconfitta, quella di sabato, che non intacca certo l'obiettivo stagionale ma che senz'altro ha un po' smorzato un po' l'entusiasmo che si era creato in città attorno alla squadra biancoverde.

Già c'è pressione sul tecnico Massimo Rastelli che quest'anno non ha alibi. La squadra è forte, la rosa è profonda e i risultati devono arrivare quanto prima.

Forse è prematuro per parlare di una panchina già in bilico, non sarebbe neanche giusto, ma società e tifosi si aspettano un riscatto immediato contro Candellone e compagni.

Non sarà facile. La Juve Stabia all'esordio ha vinto con autorità contro il Monterosi. Le firme, proprio di Candellone, Leone e Baldi, hanno permesso di iniziare il campionato con tre punti pesanti.

Squadra giovane quella allenata da Guido Pagliuca con qualche elemento di esperienza ad alzare il tasso di conoscenza del torneo.

Il ds Matteo Lovisa non fa voli pindarici: “Viviamo alla giornata, ora ci aspetta un Avellino arrabbiato”.