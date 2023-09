Avellino: fiducia, ma il derby è già crocevia per tanti aspetti Nelle prossime ore la ripresa della preparazione al "Partenio-Lombardi" per i biancoverdi

È una settimana lunga, il derby con la Juve Stabia è in programma solo lunedì sera (ore 20.45) e per l'Avellino sarà ripartenza a porte chiuse domani pomeriggio con una seduta prevista a partire dalle 17.30 al "Partenio-Lombardi". È stata l'ultima giornata di riposo, ma anche di una approfondita fase di riflessione legata alla gara con il Latina, a un ko inatteso per diversi aspetti: su tutti c'è il risultato, ma anche la prestazione ha lasciato perplessità all'ambiente. Ospite con parte della squadra al memorial "Dino Gasparro", Angelo Antonio D'Agostino ha rinnovato la fiducia a Massimo Rastelli, ma allo stesso tempo ha sottolineato l'importanza del derby contro le vespe al "Menti".

Lunedì (ore 20.45) la sfida con la Juve Stabia al "Menti"

"Fiducia e tempo", ma anche un "Non possiamo permetterci di sbagliare": il massimo dirigente vuole il rilancio nell'immediato per risultato e gioco dopo la frenesia del debutto, nata al primo gol subito e vissuta lungo l'esordio. Nei fatti il Monday Night del secondo turno può risultare già spartiacque dopo una prestazione in cui la squadra è andata di forzatura senza ottenere i tre punti immaginati alla vigilia. L'Avellino potrebbe vivere il derby senza tifosi al seguito: nel caso di divieto di trasferta sarà una motivazione secondo Fabio Tito.