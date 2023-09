L'arbitro di Juve Stabia - Avellino: sarà Monday Night come l'ultima volta Ha diretto la prima delle due vittorie casalinghe fin qui ottenute dai biancoverdi nel 2023

La gara Juve Stabia - Avellino, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma lunedì (ore 20.45) allo stadio "Romeo Menti", sarà diretta da Matteo Centi della sezione di Terni. Sono quattro i precedenti dell'arbitro con l'Avellino: una sconfitta, due pareggi e una vittoria, il 3-1 biancoverde contro il Crotone nel match giocato lo scorso 6 febbraio al "Partenio-Lombardi". È un pareggio, una vittoria e un ko, invece, lo score con le vespe. Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti, Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Andrea Bianchini della sezione di Perugia, e da Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro quarto ufficiale.

Le designazioni del secondo turno

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Benevento - Virtus Francavilla: Calzavara

Brindisi - Catania: Ubaldi

Crotone - Turris: Andreano

Foggia - Giugliano: Sfira

Juve Stabia - Avellino: Centi

Latina - Potenza: Castellone

Monopoli - Monterosi Tuscia: Restaldo

Picerno - Taranto: Costanza

Sorrento - Audace Cerignola: Lovison