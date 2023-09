Avellino: si accelera verso il derby, ultimo turno di stop per un difensore Lunedì (ore 20.45) la sfida contro le vespe al "Menti" di Castellammare

Ieri la ripresa alle 17.30, in giornata allenamento a partire dalle 11 con una seduta pomeridiana prevista dalle 16.30: preparazione che è ripresa al "Partenio-Lombardi" a porte chiuse per l'Avellino. Lontano da occhi indiscreti, il gruppo biancoverde lavora per superare le perplessità dell'esordio stagionale. Il risultato negativo, ma non solo dopo i primi 90 minuti del campionato: troppo presto per un'analisi definitiva, ma dall'altra parte è stata la prestazione, non tanto le occasioni complessive, ma il modo con cui i lupi hanno tentato la rimonta dopo il primo gol subito a destare preoccupazione e per l'Avellino occorre l'immediata inversione di tendenza in termini di costruzione.

Ultimo turno di stop per Rigione

Saranno rivalutate le condizioni di Francesco Maisto, non convocato per il debutto a causa di un'elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. A Raffaele Russo, dopo l'operazione al legamento crociato avvenuta nell'aprile scorso, occorre sprint lungo l'autunno per tornare a disposizione dello staff tecnico. Per il derby con la Juve Stabia Massimo Rastelli non potrà ancora contare su Michele Rigione, che sconterà l'ultimo turno di squalifica rimediato nel playout di Serie B della scorsa stagione. Anche Pasquale Pane salterà il derby del "Menti": un turno di stop causato da un "comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria" al termine di Avellino-Latina.

Rinviata Brindisi-Catania

Intanto salta un match della seconda giornata del girone C. "La Lega Pro, preso atto dell'Ordinanza del Sindaco della Città di Taranto n. 33 del 06/09/2023, vista l'istanza della società Brindisi presentata in pari data", ha disposto che " la gara Brindisi-Catania, in programma domenica 10 settembre 2023, venga rinviata a data da destinarsi". Il match è stato differito a causa dell'inagibilità dello stadio "Erasmo Iacovone" di Taranto, causata dall'incendio divampato al termine della sfida tra Taranto-Foggia.