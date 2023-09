Avellino-Foggia: analisi del Viminale per la gara del terzo turno "Individuazione di adeguate misure di rigore": nella prossima settimana la decisione dal CASMS

La gara Avellino-Foggia, valida per la terza giornata del girone C di Serie C e in programma al "Partenio-Lombardi" domenica 17 con calcio d'inizio alle 20.45, è stata rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive "per l'individuazione di adeguate misure di rigore".

"Attesa la rivalità tra le due tifoserie sfociate nell'incontro disputato nel campionato scorso tra due compagini in violenti incidenti", si legge nella determinazione numero 45 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La Lega Pro è stata invitata a interessare i club per non far avviare la vendita dei tagliandi. Le valutazioni nel corso della prossima settimana saranno decisive.

Niente tifosi biancoverdi al "Menti"

Nell'atto pubblicato dall'ONMS non è stato certificato il divieto di trasferta dei tifosi dell'Avellino per il derby contro la Juve Stabia al "Menti" in programma lunedì (ore 20.45), ma comunque definito dalla decisione del GOS, riunitosi in mattinata.