Verso Juve Stabia - Avellino: la voce dei tifosi tra voglia di riscatto e dubbi Le interviste andate in onda nel corso di Focus Serie C su OttoChannel

Si avvicina il derby di Castellammare, l'Avellino lo vivrà senza tifosi al seguito in un "Menti" che si presenterà con le curve chiuse. Divieto di trasferta per i supporter biancoverdi. Per gli abbonati alla curva San Marco c'è, invece, la possibilità di ritirare un biglietto utile per assistere al match Juve Stabia - Avellino dalla tribuna Varano.

Il derby è già un passaggio chiave

Ad Avellino è grande attesa dopo il flop all'esordio con il Latina per risultato e prestazione. Tra i tifosi irpini c'è sì la speranza di un rilancio immediato da parte della squadra allenata da Massimo Rastelli, ma emergono anche dubbi sull'avvio stagionale.

Le interviste ai tifosi realizzate da Angelo Giuliani e andate in onda nel corso di Focus Serie C, appuntamento del giovedì sera su OttoChannel (canale 16)