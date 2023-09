Juve Stabia, Gerbo: "Con l'Avellino non dovremo perdere la spensieratezza" Il centrocampista delle vespe: "La vittoria col Monterosi avrà valore minimo se mancherà continuità"

Alberto Gerbo è intervenuto in collegamento skype nel corso di "Focus Serie C", l'appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). Il centrocampista della Juve Stabia ha presentato così il derby di lunedì sera contro l'Avellino. "Considerando la squadra che ha allestito, l'Avellino ha rispetto a noi, almeno sulla carta, giocatori molto importanti. Ne conosco molti, ho giocato con loro in passato, sono ottimi giocatori come Rigione, Palmiero, lo stesso Gori con cui ho giocato a Foggia e Cosenza. Hanno l'obiettivo di vincere il campionato, sono i favoriti, tra virgolette. Noi dalla nostra abbiamo la freschezza, la spensieratezza essendo una squadra giovane".

"La prima di campionato dice sempre poco"

"Io sono il più vecchio e dobbiamo mettere per forza in campo quelle che sono le nostre caratteristiche: la corsa, essere combattivi, la fame che ci può portare a fare dei risultati. - ha aggiunto Gerbo - La prima gara con il Monterosi non deve dirci nulla di particolare. L'avvio di campionato è sempre particolare, non vuol dire niente la vittoria, dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra e continuare a correre più degli altri".