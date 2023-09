Avellino: il mercato non è finito, c'è un difensore in uscita Ultimo giorno di operazioni tra club per le società che hanno avuto la proroga per il mercato

Al netto dell'opportunità di ingaggiare calciatori svincolati, la sessione estiva di calciomercato è terminata per tantissimi club il primo settembre ed è ai titoli di coda anche per quelle società che hanno ottenuto la proroga in virtù delle attese legate agli esiti dei vari ricorsi per la partecipazione ai campionati. È il caso di Lecco, Brescia, Perugia e Casertana, che hanno tempo fino alle 20 di oggi per definire operazioni in entrata con altri club. Ramzi Aya dovrebbe salutare l'Avellino e firmare con la Casertana entro poche ore.

Formula del prestito secco tra i lupi e la Casertana

È questa la prospettiva che si è inserita nell'ultimo giorno della finestra garantita ai rossoblu per rivoluzionare la rosa dopo l'ok al ritorno in terza serie, determinato dall'esito negativo del ricorso della Reggina al Consiglio di Stato. Aya è nell'elenco dei calciatori dell'Avellino sotto contratto, ma non presente nella lista dei 24. L'ex Reggina è legato al club irpino con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e dovrebbe trasferirsi alla Casertana con la formula del prestito secco.