Avellino: stop per un esterno difensivo, salterà il match con la Juve Stabia Sedute confermate a porte chiuse allo stadio "Partenio-Lombardi" per la squadra biancoverde

Luca Falbo ha rimediato una lieve elongazione al bicipite femorale della coscia destra nel corso degli allenamenti sviluppati al "Partenio-Lombardi" e l'esterno difensivo dell'Avellino non sarà a disposizione di Massimo Rastelli per la sfida con la Juve Stabia, in programma allo stadio "Romeo Menti" lunedì (ore 20.45). Falbo riprenderà la preparazione gradualmente solo a partire da martedì, day after del derby. Rastelli presenterà la gara contro le vespe domani pomeriggio, a partire dalle 15.30, nella sala stampa dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e un'ora dopo, alle 16.30, sarà nuovo allenamento per i lupi che effettueranno la rifinitura nella giornata di domenica, sempre alle 16.30. Le sedute saranno svolte a porte chiuse.