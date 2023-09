Juve Stabia - Avellino: le probabili formazioni, una novità a centrocampo Alle 20.45 il derby al "Menti" tra le vespe e i lupi, già spartiacque per il cammino biancoverde

L'obbligo del rilancio per risultato e prestazione: si presenta così il derby di Castellammare per l'Avellino. Alle 20.45 sarà calcio d'inizio della sfida tra la Juve Stabia e i biancoverdi, chiamati al riscatto immediato dopo il ko all'esordio contro il Latina, ieri vincente contro il Potenza e momentaneamente in testa alla classifica con la Turris in attesa dei risultati del monday night del girone C.

Gli assenti tra i biancoverdi

Sarà 4-3-1-2 confermato per i lupi con Massimo Rastelli che non potrà contare su Luca Falbo, bloccato dall'elongazione al bicipite femorale della coscia destra, su Francesco Maisto, in fase di recupero dallo stesso infortunio, ma alla coscia sinistra, su Salvatore Pezzella, out a causa di un attacco influenzale, su Michele Rigione, che sconterà l'ultimo turno di squalifica, e sul lungodegente Raffaele Russo, che proprio al "Menti" nel marzo scorso rimediò la lesione del legamento crociato anteriore. Si prospetta una sola novità nell'undici inziale con Daniel Sannipoli titolare al posto di Jacopo Dall'Oglio. Conferme da primo minuto anche per Sonny D'Angelo e Michele Marconi. Federico Casarini e Davide Mazzocco sono indisponibili in quanto fuori lista.

La probabile formazione

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Juve Stabia - Avellino

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Cionek, Tito; Sannipoli, Palmiero, D'Angelo; Lores Varela; Patierno, Marconi. All. Rastelli. A disp. Pizzella, Iannaccone, Ricciardi, Mulè, Armellino, Dall'Oglio, Sgarbi, Gori, Tozaj, D'Amico.