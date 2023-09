Juve Stabia-Avellino 1-0, Rastelli: "Facciamo fatica e siamo poco efficaci" Le parole del tecnico biancoverde dopo il ko al Romeo Menti

Avellino ancora ko. Gli uomini di Massimo Rastelli, dopo il ko al debutto stagionale contro il Latina sul sintetico del Partenio-Lombardi, escono sconfitti anche dal "Romeo-Menti" nel derby contro la Juve Stabia. Per le Vespe decisiva la rete al 30’ del secondo tempo segnata da Bellich. I biancoverdi, domenica 17 settembre, ospiteranno il Foggia: fischio d'inizio alle 20:45.

Ad analizzare la sfida è stato l’allenatore degli irpini: “Nel primo tempo i ragazzi dal punto di vista tattico hanno fatto ciò che gli è stato chiesto. Sicuramente rispetto alla Juve Stabia, abbiamo avuto situazioni per sbloccarla. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tantissimo e perso lucidità. Ho fatto i cambi per dare freschezza in tutti i reparti, ma la rovesciata di D’Angelo è stata l’unica azione a nostro favore”.

“Se non ci mettiamo nelle condizioni di giocare diventa difficile. Naturalmente si vede che facciamo fatica ad avere fluidità di manovra e siamo poco efficaci. Queste cose vanno migliorate e poi sta a me adesso capire dove poter intervenire perchè è inevitabile che in queste due gare siamo usciti senza punti e senza segnare nemmeno un gol. Domenica ci sarà il Foggia. Ma sono tutte gare difficili in questo campionato. Siamo chiamati a muovere la classifica”.