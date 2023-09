Juve Stabia-Avellino 1-0, Ghidotti: "Dobbiamo migliorare la gestione delle gare" Il portiere biancoverde: "Contro il Foggia sarà necessario cambiare l'approccio"

L’Avellino stecca anche la gara contro la Juve Stabia. Dopo lo 0-2 subito tra le mura amiche del "Partenio-Lombardi" contro il Latina, per i biancoverdi è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Allo stadio “Romeo-Menti”, il derby è terminato con il risultato finale di 1-0. A determinare la vittoria è stata la rete di Bellich nella seconda frazione di gioco.

Dopo le parole dell’allenatore degli irpini Massimo Rastelli, parola al portiere Ghidotti: “Eravamo consapevoli della difficoltà di giocare su questo campo stretto e con varie difficoltà, ma dovevamo e potevamo fare molto meglio. Dopo il gol ci siamo sbilanciati e questo non deve accadere, rischiando altre due volte il gol del 2-0. Ciò che dobbiamo migliorare è sicuramente la gestione delle gare. Domenica ci sarà il Foggia e dovremo scendere in campo in maniera completamente diversa rispetto alle gare contro il Latina e la Juve Stabia”.