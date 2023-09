Juve Stabia-Avellino 1-0, Tarantino: "Complimenti alla squadra e alla società" Le parole del vice allenatore delle vespe al termine della gara contro i biancoverdi

La Juve Stabia si aggiudica il derby contro l’Avellino. La squadra di Pagliuca, dopo l’1-3 conquistato al debutto contro il Monterosi, vince anche contro i biancoverdi grazie al gol di Bellich. Le Vespe, nel prossimo turno, affronteranno il Giugliano: appuntamento lunedì 18 settembre con calcio d'inizio alle 20:45.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni il vice allenatore Nazareno Tarantino: “Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi, alla società e a tutti i tifosi. Per noi è un onore vincere contro l’Avellino. Sappiamo che nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma dopo un paio di accorgimenti nella ripresa abbiamo legittimato la vittoria. Abbiamo creato molte occasioni e non abbiamo rischiato molto”.