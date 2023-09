LIVE | Avellino: Rastelli sempre più in bilico, giornata decisiva Notte di riflessioni, ore che dovranno definire il percorso futuro: ripartire o meno col tecnico

Una notte di riflessioni e una mattinata che dovrebbe risultare decisiva con un summit tra proprietà e dirigenza in sede. Proseguire con Massimo Rastelli in panchina o definire dopo appena due turni di campionato, chiusi però con due sconfitte e poche idee, il cambio della guida tecnica. La panchina è sempre più in bilico per Rastelli. Il cambio di marcia auspicato all'indomani di Avellino - Latina e auspicato verso il derby di Castellammare non è arrivato, anzi. Al risultato negativo, al secondo ko di fila, si aggiunge la prospettiva di un gioco che latita con un centrocampo incapace nel generare collegamenti tra i reparti. Il 4-3-1-2 ha garantito poco o nulla in 180 minuti (zero gol segnati, tre quelli subiti e zero punti per l'ultimo posto).

I profili immaginati per la panchina

Sin dalla scorsa settimana circolavano i primi rumors da toto-allenatore. Al di là dei sondaggi, Pippo Inzaghi, Beppe Iachini e Luca D'Angelo sembrano pronti ad attendere i primi ribaltoni in Serie B. C'è il profilo di Michele Pazienza, reduce dal buonissimo percorso con l'Audace Cerignola nella scorsa stagione, ma occhio a Fabio Gallo, Silvio Baldini, che da subentrato ha firmato la promozione del Palermo in cadetteria tramite playoff, e Delio Rossi. In tarda mattinata dovrebbe arrivare la decisione da parte del club irpino.

In aggiornamento