Avellino, D'Agostino: "L'esonero di Rastelli? Sconfortati dalle prestazioni" Cambia la guida tecnica dopo appena due giornate in casa biancoverde

"È un cambio doloroso anche per l'aspetto umano, non solo quello economico". Così Angelo Antonio D'Agostino ha commentato la decisione presa dalla dirigenza e dalla proprietà con l'esonero di Massimo Rastelli. "Quando queste cose vanno così non è mai bello. Dobbiamo fare delle scelte per seguire gli obiettivi. - ha spiegato il massimo dirigente biancoverde - Ci abbiamo provato insieme, ma non è andata. È sotto gli occhi di tutti. Siamo usciti sconfortati dalla partita di ieri. Siamo giunti con il direttore a questa decisione. Avremmo potuto aspettare, ma sappiamo benissimo che si rischiava di perdere altro terreno e se vogliamo perseguire determinati obiettivi diventa difficile".

Perinetti: "Mancavano risultati, ma anche la crescita del gruppo"

"Pazienza? Si sta lavorando su questo. Data la situazione direi che ci vuole Pazienza. Bisogna aspettare e guardare. Non è ancora definito nulla. - ha aggiunto il direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti - Tutto quello che ha fatto la società per sostenere il progetto Rastelli credo che sia sotto gli occhi di tutti. Mancano i risultati, primo segnale d'allarme, ma è mancata principalmente la crescita del gruppo e questo ci ha messo in allarme".