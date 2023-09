VIDEO | Avellino: ecco Michele Pazienza. L'arrivo e l'incontro con Perinetti Il nuovo allenatore dei biancoverdi sarà ufficializzato dal club nelle prossime ore

È stato il giorno dell'esonero di Massimo Rastelli e dell'arrivo di Michele Pazienza. Nelle prossime ore l'Avellino ufficializzerà l'accordo con il tecnico di San Severo. Pazienza sarà il nuovo allenatore dei lupi. Arrivo in serata e primo incontro con la dirigenza biancoverde. Pazienza è stato accolto dal direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti, e dal direttore sportivo, Luigi Condò.

Giornata di saluti e di nuovi ingressi

L'Avellino riparte da Pazienza dopo aver salutato Rastelli nel primo pomeriggio. Il club della famiglia D'Agostino ha valutato con i dirigenti i risultati, ma soprattutto le prime due prestazioni in campionato, ben al di sotto delle aspettative in termini di gioco e carattere al termine della rivoluzione nella rosa definita lungo l'estate. Ecco Pazienza per il tentativo di rilancio immediato. Il pugliese è reduce da un buonissimo percorso nel triennio vissuto con l'Audace Cerignola, terminato nel maggio scorso con la sfida playoff contro il Foggia.

Le immagini dell'arrivo del tecnico e l'incontro con i dirigenti