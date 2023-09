Avellino, il saluto di Dei: "Avevo sognato e sperato un finale diverso" L'ex preparatore dei portieri dei lupi: "Mi scuso se questa volta non sono riuscito a ricambiare"

È tempo di saluti e David Dei, preparatore dei portieri nello staff tecnico di Massimo Rastelli ha sottolineato il dispiacere per come sia andata la seconda avventura in biancoverde: "Sono sinceramente rammaricato e dispiaciuto per come è terminata questa mia seconda esperienza in Irpinia. - ha spiegato Dei sui social - L'avevo immaginata, sognata, sperata, con un finale del tutto diverso. E cioè come quello che esattamente 10 anni fa ci vide trionfare in Lega Pro, riportando questa piazza in serie B e un paio di anni dopo ad una traversa dalla finale playoff per giocarci la serie A".

Gli auguri al club per il futuro

"Auguro all’US Avellino, ad Avellino ed alla sua provincia, tutto il meglio possibile. Un popolo come questo, fortemente legato alla propria squadra ed alla propria terra, avrà sempre in me un suo grande tifoso. Perché mi avete sempre dimostrato il vostro affetto e la vostra enorme stima, anche in momenti della vita per me particolarmente difficili. Vi abbraccio e mi scuso se questa volta non sono riuscito a ricambiare, se non con il massimo dell’impegno".