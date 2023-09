L'arbitro di Avellino-Foggia: le designazioni della terza giornata I lupi ufficializzeranno in giornata l'accordo con Pazienza, nuovo allenatore biancoverde

La gara Avellino-Foggia, valida per la terza giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 20.45) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Roberto Lovison della sezione di Padova. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti, Nicolò Moroni della sezione di Treviglio e Francesco Romano della sezione di Isernia, con Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo quarto ufficiale. Lovison ha già arbitrato un match del girone C: Sorrento - Audace Cerignola 2-2, giocata sabato scorso e dirigerà per la prima volta una gara dei lupi e dei satanelli.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Audace Cerignola - Brindisi: Bordin

Avellino - Foggia: Lovison

Casertana - Benevento: Caldera

Catania - Picerno: Delrio

Giugliano - Juve Stabia: Scarpa

Monterosi Tuscia - Latina: Vogliacco

Potenza - Monopoli: Marotta

Taranto - ACR Messina: Milone

Virtus Francavilla - Crotone: Mirabella