Biglietti Avellino-Foggia: vietata la vendita ai residenti nella regione Puglia La decisione del GOS per il match di domenica (ore 20.45) al Partenio-Lombardi: via alla prevendita

Inizierà nel pomeriggio, alle 15, la prevendita dei biglietti per assistere al match Avellino-Foggia, valido per la terza giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma alle 20.45 allo stadio "Partenio-Lombardi". "Come disposto dal gruppo operativo di sicurezza sarà vietata la vendita ai residenti nella Regione Puglia e non sarà arriva la prevendita online dei tagliandi", si legge nella nota del club biancoverde. Divieto di trasferta, quindi, per i tifosi del Foggia.

I dettagli della prevendita

"È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Foggia presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. Il botteghino del Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì 14 settembre dalle ore 15 alle ore 19; venerdì 15 e sabato 16 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19; domenica 17 settembre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 a inizio gara.

I costi dei biglietti in promozione (da giovedì 14 a sabato 16 settembre)

Curva Sud: adulti 12 euro, ridotto 10 euro, under* 7 euro

Tribuna Montevergine Laterale: adulti 25 euro, ridotto 20 euro, under* 15 euro

I costi dei biglietti non in promozione (il giorno della gara)

Curva Sud: adulti 15 euro, ridotto 13 euro, under* 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale: adulti 28 euro, ridotto 23 euro, under* 18 euro

Under 12 (nati dopo l’1/1/2011)

I bambini nati dal 2018 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.I biglietti ridotti sono riservati agli over 65 (nati prima del 31/12/1958), agli under 20 (nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2011) e alle donne".