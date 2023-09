Allegrini: "Pazienza è l'uomo giusto per l'Avellino. Sul modulo..." Il capitano dell'Audace Cerignola è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) di OttoChannel (canale 16), è intervenuto in collegamento skype Giacinto Allegrini. Il capitano dell'Audace Cerignola, è stato allenato da Michele Pazienza e si è espresso così sul nuovo allenatore dell'Avellino.

"Grande motivatore, tira fuori il massimo dalla rosa"

"Sono molto contento per lui. - ha spiegato Allegrini - È un'opportunità importante, meritata per quello che ha fatto negli anni, anche in Serie D. L'anno scorso ha fatto un lavoro incredibile. Nessuno immaginava il Cerignola così in alto. Conoscendolo, sarà arrivato ad Avellino con grande entusiasmo e voglia di fare bene. È un grande motivatore, cerca sempre di tirare il massimo da ogni giocatore. Probabilmente, in questo momento l'Avellino ha trovato la persona giusta. Con la caratura dei giocatori in rosa aveva bisogno di un allenatore che fosse dalla loro parte, in grado di far tirar fuori quello che è mancato fin qui.

"Non ha un sistema di gioco fisso, si adatta"

"All'inizio dell'anno scorso abbiamo optato per un 4-3-3, poi abbiamo cambiato trovando la giusta dimensione con il 3-5-2. Diciamo che lui non ha un sistema di gioco fisso. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. In questi anni ha cambiato vari sistemi e l'anno scorso ha ritenuto di puntare sul 3-5-2 che ha prodotto ottimi risultati".