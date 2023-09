Avellino-Foggia: si profila un nuovo sold-out, il dato dei biglietti Domenica (ore 20.45) la terza gara ufficiale dei lupi con l'esordio di Pazienza in panchina

Nel pomeriggio di ieri, dopo la disposizione del GOS che ha determinato la chiusura del settore ospiti per il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Puglia, è iniziata la prevendita dei biglietti per la gara Avellino-Foggia, in programma domenica (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" (non è attiva la soluzione d'acquisto online).

Gli effetti della campagna abbonamenti e della capienza limitata

In pochi minuti è terminata la disponibilità dei tagliandi in Curva Sud e in mattinata anche la Tribuna Terminio è finita sold-out. Restano un centinaio di ticket utili per l'accesso in Tribuna Montevergine. La capienza limitata dell'impianto (da 6723 spettatori), il numero di abbonati (4588 tessere sottoscritte), il cambio in panchina, ma si conferma l'entusiasmo biancoverde che supera i numeri dell'avvio stagionale in campo: Avellino-Foggia con l'esordio di Michele Pazienza, sarà vissuta dai lupi con l'atmosfera dell'esordio con il Latina.