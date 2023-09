Avellino-Foggia: Pazienza studia il modulo. In difesa esordio di Rigione 3-5-2 o 4-2-3-1 le possibili scelte del tecnico di San Severo

Si avvicina l’esordio di Michele Pazienza sulla panchina dell’Avellino.

Domani sera, fischio d’inizio alle 20.45, al Partenio arriva il Foggia di Mirko Cudini. La sensazione è che il neo tecnico biancoverde voglia dare subito un segnale di discontinuità e cambierà modulo rispetto al 4-3-1-2 utilizzato nelle prime due uscite da Massimo Rastelli; verosimilmente dovrebbe optare per il 3-5-2.

Pazienza avrà a disposizione Rigione che ha scontato i due turni di squalifica e comporrà la linea difensiva con Cionek e Benedetti. A centrocampo, con ogni probabilità, ci sarà spazio per Armellino in luogo di Sannipoli mentre in attacco Gori si candida a una maglia da titolare: gli farà posto Michele Marconi, apparso estremamente abulico nelle sfide contro Latina e Juve Stabia.

Nonostante le due sconfitte c’è grande entusiasmo intorno alla squadra irpina e si va verso il sold-out anche contro i satanelli.

Per il resto la terza giornata del girone C proporrà ben tre derby oltre a Casertana-Benevento a Giugliano i tigrotti ospitano la Juve Stabia mentre la Turris capolista proprio con vespe e Latina se la vedrà al Liguori con il Sorrento.