Avellino-Foggia, Pazienza: "Squadra vogliosa di riscatto. Sul modulo..." Il tecnico alla vigilia del match di domani sera contro i satanelli

E' appena la terza giornata ma si avvicina già il primo snodo stagionale dell'Avellino: l'esordio di Michele Pazienza sulla panchina irpina dopo l'esonero di Massimo Rastelli.

Domani sera al Partenio il primo banco di prova contro il Foggia di Cudini. Il tecnico di san Severo sembra orientato per ora a non cambiar pelle alla squadra.

"La squadra arriva alla gara di domani con tantissima voglia, per quanto successo in settimana. Si ha voglia di riscatto, di rivalsa, quasi in maniera fisiologica. Sul sistema di gioco, ho un’idea ben chiara, ma mi prendo l’unico vantaggio di non dirvi i numeri esatti. Gli undici che partiranno dall’inizio saranno schierati nella zona del campo dove sono più abituati a giocare, sia nel recente passato sia in quello che sarà poi il futuro".

In difesa scalpita Rigione per l'esordio stagionale dopo i due turni di squalifica, a centrocampo Armellino si candida per una maglia da titolare mentre in attacco Gori sembra destinato a scalzare Marconi.

"Le pressioni? - conclude Pazienza - “Pronto a gestirle, se è il caso attingerò alle mie esperienze da calciatore in piazze calde".