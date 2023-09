Avellino-Foggia: le probabili formazioni, le prime scelte di Pazienza Un esordio in difesa, ballottaggi a centrocampo: così verso la sfida del "Partenio-Lombardi"

Alle 20.45 sarà esordio per Michele Pazienza sulla panchina dell'Avellino. La squadra biancoverde affronterà il Foggia in un "Partenio-Lombardi" da nuovo sold-out, con 7mila spettatori sugli spalti e con il settore ospiti chiuso, dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Puglia come da disposizioni del GOS.

Modulo 3-5-2 con l'esordio di Rigione in difesa

Appare tutto pronto per il 3-5-2. L'Avellino saluta il 4-3-1-2 proposto da Massimo Rastelli per tutto il precampionato e per l'avvio di stagione, da flop con due sconfitte in due gare senza gol realizzati. Con Simone Ghidotti tra i pali la linea difensiva sarà composta da Thiago Cionek, Simone Benedetti e Michele Rigione. Per l'ex Cosenza sarà esordio ufficiale in maglia biancoverde dopo i due turni di squalifica rimediati nel playout di Serie B della passata stagione.

Le soluzioni a centrocampo

A centrocampo ci sono alcuni ballottaggi. Luca Palmiero dovrebbe agire in mediana con Jacopo Dall'Oglio e Marco Armellino, pronto per la prima maglia da titolare, per i ruoli di mezzala e con Daniel Sannipoli e Fabio Tito a tutta fascia. Occhio però a Tommaso Cancellotti e a Sonny D'Angelo. In attacco anche Pazienza punterà sul duo composto da Michele Marconi, chiamato al rilancio immediato, e Cosimo Patierno.

L'ex Tounkara nell'attacco dei satanelli

Modulo 4-3-1-2, invece, per il Foggia allenato dall'ex Avellino, Mirko Cudini, e con un altro ex biancoverde in campo. In attacco ci sarà Mamadou Tounkara, che in estate ha rescisso il contratto con i lupi e che successivamente ha accettato l'offerta dei satanelli.