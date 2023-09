L'arbitro di Sorrento-Avellino: lupi e costieri mai battuti nei precedenti Grasso della sezione di Ariano Irpino dirigerà Monopoli-Catania al "Veneziani"

La gara Sorrento-Avellino, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma giovedì (ore 18.30) allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, sarà diretta da Stefano Nicolini della sezione di Brescia.

Tre vittorie e un pareggio con Nicolini

Sono quattro i precedenti per i lupi: 3 vittorie, Avellino-Cassino 3-0 del 7 ottobre 2018 (Serie D), Avellino-Flaminia 1-0 del 13 febbraio 2019 (Serie D), Avellino-Pergolettese 3-0 del 31 maggio 2019 (Poule Scudetto), e un pareggio, il 2-2 col Catanzaro del 30 ottobre scorso. Anche il Sorrento ha sempre vinto con il fischietto lombardo: Altamura-Sorrento 0-3 del 4 novembre 2018 (Serie D) e Sarnese-Sorrento 0-3 del 7 aprile 2019 (Serie D).

L'arianese Grasso per Monopoli-Catania

Nicolini sarà coadiuvato dagli assistenti, Marco Toce della sezione di Firenze e Davide Conti della sezione di Seregno, con Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste quarto ufficiale. E nel girone C, per il quarto turno, c'è anche un arbitro della provincia di Avellino. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, dirigerà Monopoli-Catania al "Simone Vito Veneziani".

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

ACR Messina - Turris: Galipò

Benevento - Taranto: Ancora

Brindisi - Monterosi Tuscia: Vingo

Crotone - Audace Cerignola: Crezzini

Foggia - Virtus Francavilla: Castellone

Juve Stabia - Potenza: Zanotti

Latina - Casertana: Pezzopane

Monopoli - Catania: Grasso

Picerno - Giugliano: Leone

Sorrento - Avellino: Nicolini