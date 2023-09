È la vigilia di Sorrento-Avellino: le possibili novità nell'undici iniziale Domani (ore 18.30) la sfida contro i costieri al "Viviani" di Potenza

Rifinitura al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino. Domani (ore 18.30) la squadra biancoverde affronterà il Sorrento allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, impianto che ospiterà le gare casalinghe dei costieri. Nell'allenamento svolto ieri pomeriggio si è rivisto Ignacio Lores Varela. L'uruguagio ha ripreso la preparazione, ma ha sostenuto solo parte della seduta in gruppo.

Infortunio per D'Angelo: l'attesa degli esami

Ansia per Sonny D'Angelo. La mezzala siciliana ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra e in giornata si sottoporrà a una visita specialistica alla clinica Villa Stuart. Nei fatti, è certa l'assenza di D'Angelo per la sfida con il Sorrento e l'Avellino attende l'esito dei controlli per stabilire quanto sarà lunga la fase di recupero.

3-5-2 con Palmiero e Gori. Occhio alle fasce

L'ex Reggiana sarà sostituito da Marco Armellino e Luca Palmiero tornerà playmaker della linea a 5 come accaduto nella ripresa della gara pareggiata con il Foggia. Il centrocampista aveva determinato un buon segnale di rilancio in compagnia di Gabriele Gori, pronto a far coppia in attacco con Cosimo Patierno prendendo il posto di Michele Marconi. Occhio anche al turnover sulle fasce con Luca Falbo e Daniel Sannipoli in potenziale ballottaggio rispettivamente con Fabio Tito e Tommaso Cancellotti. Confermato il pacchetto arretrato e la presenza di Jacopo Dall'Oglio da mezzala. Prosegue il programma di riatletizzazione per Raffaele Russo.