Sorrento-Avellino 0-1: Tito regala il primo gol e la prima vittoria ai lupi Espulso Pazienza nel finale: gli irpini si sbloccano con il gol del capitano in avvio di ripresa

Prima vittoria in campionato per l'Avellino. La squadra di Pazienza, espulso nei secondi finali, batte il Sorrento al "Viviani" di Potenza. Finale di 1-0 con il gol di Tito, realizzato al 3' della ripresa. Il capitano firma la prima rete stagionale per i lupi. Tito a segno e 3 punti per la squadra irpina con tante chance sprecate nel finale, in particolar modo da Patierno. Domenica (ore 20.45) l'Avellino ospiterà il Monopoli al "Partenio-Lombardi".

Primo Tempo

Pazienza conferma il 3-5-2. Palmiero a centrocampo e Gori in attacco sono le novità rispetto all'undici iniziale proposto dal tecnico nell'esordio da allenatore biancoverde col Foggia. L'Avellino ha subito un'occasione, al 9', con Patierno, ma l'ex Virtus Francavilla non colpisce. Pochi secondi dopo è il Sorrento a sfiorare il vantaggio con Vitale. Al 23' Panelli viene murato da Ghidotti. Aumentano le chance rossonere: colpo di testa di Scala a lato. Anche nel finale della prima frazione il Sorrento ci prova con Martignago, ma l'ultima occasione è irpina con Gori, contrastato da Panelli e non deciso verso Marcone.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa e al 48' il cross di Cancelotti corre lungo l'area, raggiunge l'altro quinto, Tito, che va a bersaglio. Primo gol in campionato per l'Avellino, lo firma il capitano (0-1). È una buona fase per i lupi: Gori colpisce Marcone e non trova il raddoppio. Il Sorrento tenta nuove soluzioni, ma è l'Avellino in contropiede a sfiorare ancora il gol. Patierno conferma il momento no sottoporta, in particolar modo a 9 minuti dal termine: l'attaccante non riesce a superare Marcone e si conferma l'1-0. Al 90' l'Avellino spreca in modo incredibile. Palmiero si ritrova lanciato verso Marcone, preferisce accomodare per Marconi, ma la punta è in fuorigioco. Nei secondi finali del recupero espulsi Petito e Pazienza: i biancoverdi centrano la prima vittoria in campionato.