Sorrento-Avellino 0-1: il tabellino e i voti dei lupi, quante occasioni sprecate Tito risulta decisivo con il gol, gli irpini confermano la poca lucidità sottoporta

L'Avellino trova la prima vittoria e centra la svolta dopo due sconfitte e un pareggio. Con MIchele Pazienza sono arrivati quattro punti in due partite, il pari con il Foggia e la vittoria con il Sorrento al "Viviani" di Potenza. Domenica (ore 20.45) i lupi ospiteranno il Monopoli al "Partenio-Lombardi".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Sorrento - Avellino 0-1

Marcatori: 3' st Tito

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco (17' st Vitiello), Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco (32' st Bonavolontà), Vitale (17' st Petito); Badje (32' st Ravasio), Martignago, Scala (26' st Capasso). All. Maiuri. A disp. Caravaca, Chiricallo, Colombini, Cuccurullo, D'Aniello, Del Sorbo, Fusco, Kone, Messori.

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Benedetti 6, Rigione 6,5, Cionek 6; Cancellotti 6, Dall'Oglio 6, Palmiero 6,5, Armellino 6 (29' st Pezzella sv), Tito 6,5 (29' st Falbo sv; 39' st Sannipoli sv); Patierno 5,5 (39' st Marconi sv), Gori 6 (12' st Sgarbi 6). All. Pazienza 6,5. A disp. D'Amico, L. Varela, Maisto, Mulè, Pane, Pizzella, Ricciardi, Tozaj.

Arbitro: Nicolini

Ammoniti: Tito (A), Benedetti (A), Vitale (S), Sgarbi (A), Capasso (S), Patierno (A)

Espulsi: 51' st Petito (S), 51' st Pazienza (A)

Recupero: 1' pt, 6' st